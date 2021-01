Digital solfest en hel uke

New Articles

I en pressemelding sier Bakken at årets utgave av solfesten i Kulturminneparken blir litt annerledes enn tidligere, selv om solas tilbakekomst absolutt skal feires.

– I år feirer vi solas tilbakekomst til Kulturminneparken på Hadsel etter mørketida for 13. gang. I år blir det et annerledes opplegg – ikke fordi vi er overtroiske – men fordi koronasituasjonen krever andre rammer, skriver Bakken i pressemeldingen.

Solkrone

Samtidig som at sola kommer tilbake, og koronaen forhåpentlig forsvinner etterhvert som vaksinene distribueres, føler Bakken for å sammenligne de to.

– I et elektronmikroskop kan en se at koronavirus har en membran med små pigger på. Dette kan minne om den ytterste delen av solatmosfæren, den såkalte koronaen, og denne likheten er bakgrunnen for navnet. Korona kommer fra latin og betyr krone eller krans.

Ingen offisielle arrangementer

Det understrekes at det ikke blir noen offisielle arrangementer i forbindelse med solas gjenkomst verken ute eller inne. Til gjengjeld skal det streames hver dag fra og med søndag, som er offisielt den første dagen man kan skimte litt av soløyet fra Hadsel.

– Vi vil i en uke hver dag fra søndag 17. januar som er første dag man kan se litt av soløyet fra Hadsel, legge ut videostrømming på Facebook en halv time rundt klokken 12 fra de nettkameraene som er i Kulturminneparken ved Solskulpturen, Stjernemonumentet og med utsikt til Falkfjordskaret slik at man kan se om sola skinner og at Solskulpturen nå er tilbake i sin strålende glans, skriver Bakken i pressemeldingen.