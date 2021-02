Utsetter konfirmasjon til høsten

New Articles

Biskopene har i media gått ut med en nasjonal anbefaling om å utsette årets konfirmasjoner til høsten.

Sortland menighetsråd har i et møte 2. februar vedtatt at Sortland menighet skal følge biskopens anbefaling om å flytte konfirmasjonsdatoene til oktober.

Håper på bruk av kirkene

Her er de nye konfirmasjonsdatoene:

Lørdag 2. oktober: Sortland kirke kl. 11.00: A-klassen

Søndag 3. oktober: Sortland kirke kl. 10.30: B-klassen, Indre Eidsfjord kirke kl. 13.00

Lørdag 16. oktober: Sortland kirke kl. 10.30: D-klassen, E-klassen kl. 13.00

Søndag 17. oktober: Sigerfjord kirke kl. 10.30, Sortland kirke kl. 13.00 C-klassen

– I utgangspunktet håper vi å kunne ta i bruk alle tre kirkene til konfirmasjonsgudstjenestene, men om smittesituasjonen fortsatt gjør at det er begrensninger på hvor mange vi kan være må vi bruke Sortland kirke til alle gudstjenestene, skriver menighetspedagog Trine Elise Amundsen i en epost til de foresatte.

Høyst usikkert

Sokneprest Anton Punsvik sier det er koronasituasjonen som er grunnen til at konformasjonene er blitt forskjøvet.

– Vi har ikke det meste trykket her hos oss når det gjelder smitte. Men ander steder i landet ser man at det er høyst usikkert hvor man er når man kommer til april/mai. Biskopene har dermed drøftet dette og har gått ut med anbefalingen. Det er noe med hvor lenge man skal vente før man gjør noe, sier Punsvik.

Det er en balansegang, for noen blir det tidlig, for andre seint.

– Å få gjennomført med 50 personer kan bli knapt, det er først når det er tillatt med 200 mennesker at det kan bli ok. Med enmeters-regelen må kirka være stor nok, hvis ikke blir det uansett ikke plass til mer enn 40-50 stykker. Det er mange slike hensyn som må tas, sier han.

Tidlig i oktober

– Vi har bestemt oss på nytt for ei ny tid, fordi da får man relativt god tid til å områ seg. Vi valgte å ikke ta det i november, fordi da er det ikke de beste reiseforhold i Nord-Norge. Vi tar det heller relativt tidlig i oktober. Det er klart det blir litt lenge å vente. Vi må bare tilpasse oss etter beste evne, sier han.

Det forrige kullet fikk også konfirmasjonene forskjøvet, og Punsvik mener det er greit å gjøre seg ferdig med ett kull om gangen.

– Det er alltid noen kompromisser, og man vet ikke hvordan ståa vil være. I fjor hadde vi konfirmasjonene i september, hadde vi venta lengre og tatt det i november, ville det ikke vært bra. Det var da det virkelig ble stengt ned.

– Vi regner med at i oktober er vaksineprogrammene med god margin i gang. Det er nok det som gjør at man tenker såpass langt utpå og ikke tidlig på høsten, for å slippe å få flere forskyvninger, slår Anton Punsvik fast.