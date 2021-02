Utbygging i Lamarka gir økte klimagassutslipp

New Articles

Kommunestyret i Sortland har tidligere vedtatt at det nye sykehjemmet i Sortland skal ligge nordøst i Lamarka, nord for sentrum.

I tillegg er det aktuelt å legge flere andre kommunale nybygg til myrområdeer i Lamarka.

– Fra politisk side er det interesse for å legge nye Sortland skole på Lamarka. Det er ikke vedtatt, men Sortland kommune er i en prosess for å finne ut hvor den skal ligge. Området sør for Blåbyhallen, mellom Sørmoveien og Fagerlundveien, peker seg ut for hall, forklarer saksbehandler Brynjulv Øverby i Sortland kommune.

Ifølge byplanen fra 2015 var disse områdene satt av til boligutbygging.

Økte utslipp

Lamarka består for det meste av myr. Myr lagrer klimagasser, og når myra graves opp og flyttes blir betydelige mengder klimagasser sluppet ut i atmosfæren.

I et notat til kommunestyret har Øverby anslått at flytting av myr for å gi plass til nytt sykehjem vil gjøre at utslippene øker med 2000 tonn CO2. Myr-utslippene ved bygging øst for Fagerlundveien og sør for Blåbyhallen er beregnet til 7000 tonn, mens flytting av myr ved en utbygging sør for det kommende sykehjemmet og sør for Fagerlundveien beregnes til 4500 tonn.

Til sammenlikning slipper Sortland ut i overkant av 56.000 tonn CO2 i 2019, ifølge tall fra Miljødirektoratet. I notatet til kommunestyret anslår Øverby at byggingen av sykehjemmet vil gi CO2-utslipp på 9000 tonn, når uttak og flytting av myr ikke er medregnet.

Usikre tall

I saksframlegget som skal presenteres for kommunestyret skriver saksbehandler Brynjulv Øverby at tallene for utslipp ved flytting av myr er usikre.

– De lærde strides. Noen mener man må regne med at hundre prosent av karbonet slippes ut, mens andre mener det kommer an på i hvilken grad man rører om i massene. Hvis man tok en kjempegrabb og flyttet hele myra ville utslippene vært vesentlig lavere enn om man rotet opp, sier han.

I håp om at det vil begrense utslippene vil kommunen grave opp myra ved hjelp av størst mulig utstyr.

– Vi har annonsert og bedt om å få kontakt med noen som vil bruke myra for å etablere nye landbruksområder, og jeg tror vi har fått 13 henvendelser. Nå er vi i kontakt med disse og i gang med å finne en løsning, forteller Øverby.

Selv om tallene er usikre, tror han at denne løsningen vil bidra til å gjøre utslippene mindre enn de ellers kunne blitt.

– Når man har lagt det fra seg og lagt et jordlag på toppen er nok utslippsproblematikken i hvert fall vesentlig redusert, sier han.

Utslippene skal ned



I fjor vedtok kommunestyret at Sortland skal kuttes med 60 prosent innen 2030, og i saksframlegget skriver Øverby at for å nå det målet må kommunen finne varige kutt på omkring 3000 tonn årlig gjennom tiårsperioden.

Øverby påpeker at når kommunen gjør tiltak som øker utslippene, gir det også større behov for å kutte andre steder. Kommunen er i gang med å legge planer for kutt, og i møtet 28.1 gikk flertallet i Formannskapet inn for at alle kommunale nybygg skal ha lavere behov for energi til oppvarming enn hva som følger av lovens minstekrav.

I møtet 11. februar skal kommunestyret stemme over forslaget som formannskapet har gått inn for.

– Tror du også det er grunn til å vurdere om man skal bygge på hele det aktuelle området?

– Kommunestyret kan jo fatte vedtak om at området ikke skal utnyttes. Jeg kjenner ikke til at noen har foreslått det, men i en debatt der man vet at CO2-avtrykket øker når man tar ut myra og man samtidig har et vedtak om at man skal ta avtrykket ned kan det jo være et mulig grep for å trekke CO2-avtrykket i riktig retning, svarer Øverby.

På den andre siden understreker han at når kommunen har planer om å gjøre flere store byggeprosjekter, kan det by på utfordringer å finne andre plassering.

– Man må jo ha en idé om hva som er alternativet. Jeg regner med at det blir en del av den politiske debatten i Sortland framover, sier han.

Øverby understreker også at når klimaplanen skal oppfylles er det viktigste å finne varige kutt, og unngå varig økte utslipp.

– Dette er jo en engangshandling. Når man skal kutte karbonutslippene er det først og fremst grep av varig karakter som skal til, konstaterer han.