FHI tror vi kan begynne å reise mot slutten av mai

– Etter hvert vil man åpne grensene og få normal turisttrafikk. Og alt som har med sosiale møter å gjøre. Det kan skje i slutten av mai, uten at jeg kan være helt sikker på det, sier Bukholm til VG.

Foreløpig er det største hinderet mangel på vaksiner.

– I mai og juni får vi de store forsyningene. Det er nesten en eksponentiell opptrapping. Fra å ha vaksinert en relativt liten andel, har vi plutselig vaksinert nesten alle i løpet av to måneder, sier han.

Vil ha regionale vurderinger

Utenlandsreiser har vært frarådet siden Norge stengte ned i mars i fjor.

Leder i Virke Reiseliv, Astrid Bergmål, sier at det er viktig at myndighetene følger etter EU og gjør smittevernvurderinger på regionalt nivå i Europa, på samme måte som i Norden.

– Det vil være avgjørende for å få i gang igjen reisevirksomheten og aktiviteten så raskt som mulig, innenfor rammen av det som er trygt med tanke på smittevern, sier hun.

Bergmål viser at på samme måte som smittesituasjonen i Oslo og Finnmark er ulik, vil det være store regionale forskjeller i Europa.

Europa til sommeren?

Høie sier at utspillet fra Bukholm viser at han tror mange vil være vaksinert til sommeren. Men reiseaktivitet er ikke bare avhengig av hva som skjer i Norge, men også i resten av verden.

– Heldigvis så er det slik at i Europa vil vi få vaksiner på likt. Det vil si at hvis vi har kommet så langt i vaksineringen, så vil mange andre land i Europa også ha kommet like langt i vaksineringen. Og det kan ha betydning for mulighetene til å reise, sier Høie.

De nasjonale reiserådene gjelder fram til 15. april.

– Fram til det anbefaler vi å unngå alle unødvendige utenlandsreiser, sier Høie.