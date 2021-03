Fredrik takker familien for at han har det bra, tross alt

New Articles

– Det er jo andre som har det mye mer trasig.

Fredrik Stranda sitter hjemme i lenestolen i eneboligen sin i Alsvåg. Her har han bodd alene siden kona Lina døde for noen år siden. På spisebordet står et stort bilde av Lina, sammen med en bukett roser som han nylig fikk til 94-årsdagen sin, på selveste kvinnedagen.

– Når en har vært sammen i 70 år, så blir det et savn en ikke kan tenke seg. Savnet kan en ikke døyve, men det blir jo mye bedre når en har sine egne i nærheten, sier Fredrik.

Merker lite

Selv om han begynner å bli godt oppi årene og bor alene, har ikke Fredriks hverdag blitt særlig prega av koronapandemien. Både barn, barnebarn og oldebarn bor i nærheten, og hver dag blir han henta hjemme og spiser middag hos dattera på Meløya., der også en av sønnene og et av barnebarnene bor. I tillegg kommer hjemmesykepleien to ganger om dagen.

– Det er det jeg sier, det er andre som har det verre i så måte. De er så gode å snille med meg.

Det har vært mindre klemming fra barnebarna det siste året, spesielt de som bor sørpå, og noen av familiemedlemmene har prøvd å holde mer avstand.

Men savnet og tomheta etter Lina preger hverdagen langt mer enn viruset. I fjor høst ble Fredrik syk med lunge- og hjerteproblemer, som skyldtes at han har jobba med skadelige stoffer gjennom et langt arbeidsliv.

– Hver dag kan være en slutt

På sykehuset ble han også testa for korona. Det hadde han ikke, og han har heller ikke vært bekymra eller redd for å bli smitta.

– Jeg har blitt så gammel at jeg vet at hver dag kan være en slutt. Så jeg er ikke redd.

– Tenker du mye på det?

– Nei, det gjør jeg ikke. Det kan ingen av oss komme bort fra.

Nå går Fredrik på medisiner som har gjort problemene bedre, men ennå er han kortpusta, selv når han sitter i stolen. Gåstolen hjelper han til å komme seg rundt i huset, men han merker fort at pusten da blir enda tyngre.

– Tungpustheta er litt plagsom. Hvis jeg bare skal ut på soverommet så puster jeg tungt.

Sykdommen har også gjort at det blir langt færre turer til kirkegården, der han tidligere dro daglig for å besøke Linas grav. Det er tungt, forteller han.

– Føles tryggere

Gjennom et langt liv Fredrik han opplevd mye. Fra å være født i mellomkrigstida, og ro fiske som tenåring i krigsårene, har han jobba som snekker, båtbygger, vaktmester og bonde, men han har aldri før opplevd en pandemi. Før i tida var det heller ikke så mye informasjon om slikt, sier han.

– I dag er det kanskje litt for mye. Jeg følger jo med på alt sammen. Her i Øksnes har vi jo nesten ikke hatt problemer. Det er verst for de i byene, sier Fredrik.

Selv er han glad for å bo der han bor, det hadde alle vært, mener han. Fra huset han selv bygde på 50-tallet, har han både plass og utsikt i alle retninger.

Nå har han fått begge vaksinedosene, og til våren håper han at han er frisk nok til å kunne kjøre til kirkegården selv. Når han er der leser han fadervår, og ber ei bønn for Lina.

– Jeg vet jo at hun ikke kan høre meg, men det føles tryggere for meg.