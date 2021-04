Store verdier stjålet fra butikk på Myre – politiet ber om tips

New Articles









Natt til tirsdag fikk politiet melding om at det var et pågående innbrudd på butikken Smykkeskrinet på Myre i Øksnes kommune. En mann ble observert i det han forlot butikken på en sykkel. Da politiet kom til stedet ble det klart at det var stjålet smykker for store verdier. Dette skriver politiet i en pressemelding.

Det er iverksatt etterforskning og politiet jobber nå med å sikre spor og avhøre vitner.

En mann iført mørke klær og en stor jakke ble observert i det han forlot butikken på sykkel. Politiet ønsker å komme i kontakt med alle som har informasjon om denne saken.

«Vi ber også om at de som har kameraovervåkning sjekker denne for å se om de har fanget opp noe på video. Dersom man har informasjon som politiet bør få vite om, ber vi om at du tar kontakt med politiet på telefon nr. 02800», står det å lese i pressemeldingen.

Politiet ber også om at ukjent vitne som var i kontakt med politiets operasjonssentral litt etter kl 03.00 tar kontakt.