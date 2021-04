– Føler vi har god oversikt og har klart å slå ned utbruddet

New Articles

– Ingen nye positive prøvesvar siste 2 dager. Dette er svært gledelig. Dette viser at TISK strategien fungerer slik den skal., sier Røkenes i en pressemelding.

Kommunelegen føler at kommunen har god oversikt over utbruddet, men understreker at man aldri kan være hundre prosent sikker.

– Jeg føler at vi ha god oversikt nå og at dette utbruddet har vi klart slå ned. Selv om 100% sikker kan man vel aldri være når det gjelder Covid 19, det har vist seg å være å et uforutsigbart virus. Situasjonen er skjør i hele landet med flere utbrudd andre steder, og Sortland kan godt få nye utbrudd, sier hun.

Røkenes oppfordrer folk til huske på smittevernet i tiden fremover.

– Skal vi klar å holde skoler og fritidsaktiviteter åpne for våre barn og unge så må vi alle ta vår del av dugnaden. Her på Sortland synes jeg innbyggerne har vært veldig flinke under pandemien, la oss fortsette sånn. Det er kun sammen vi kan klare å holde smitten ned og unngå strengere tiltak, sier Røkenes og legger til at de første som ble smittet i nevnte utbrudd er ute isolasjon og klare for hverdagen igjen. .