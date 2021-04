New Articles

Et fullstappet Hurtigrutens Hus gledet seg. Fullstappet fra en koronavennlig synsvinkel, selvfølgelig. De 100 billettene var utsolgt, og med korrekt avstand var det klart for en kveld med korrekt underholdning. Nordic Tenors som ble dannet i 2003 er på mange måter prakteksempelet på at klassisk musikk ikke er kjedelig. Samtidig som at klassisk musikk kan bety så mangt.