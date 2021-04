Flytting av bruktbutikk nødvendig for å redde virksomheten:

Være eller ikke være

Sareptas gikk med et underskudd på rundt 700 000 og daglig leder på Hadsel AVSO, Knut Krey mener salg- og kjøpssider på Facebook har gjort det vanskeligere for bruktbutikken å ha like god omsetning som før.