Ingen eksamen med covid-symptomer

Ingen som har symptomer på covid-19, er i karantene eller isolasjon, skal møte til eksamen denne våren. I slike tilfeller er det tilstrekkelig med egenmelding fra elever over 18 år og melding fra foresatte for elever under 18 år, heter det fra Statsforvalteren i Nordland.

For øvrig gjelder vanlige regler for eksamen. Elever som har «vanlig» sykdom på eksamensdagen må dokumentere fraværet med legeerklæring.

– Det er kun elever i videregående skole som har rett til ny, utsatt eller særskilt eksamen. For elever i grunnskolen som er fraværende på eksamensdagen, skal det ikke gjennomføres ny eksamen. Skolene fører fravær etter gjeldende retningslinjer, heter det fra Statsforvalteren i Nordland.