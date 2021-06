Heiste Pride-flagg på militært fartøy for første gag

New Articles





I alt sju militære fartøy deltok under paraden. Ifølge NTB stilte Sjøforsvaret stilte med det gamle krigsskipet KNM Hitra, kystvaktskipet KV Tor og støttefartøyet KNM Olav Tryggvason, i tillegg til skoleskipene Kvarven og Nordnes og to lettbåter fra Kystvakten.

Tone Størksen, som er sjef for Sjøforsvarets baser på Haakonsvern og Ramsund, sier det er første gang et pride-flagg heises på et norsk militært fartøy, skrev Forsvarets Forum fredag.

– I Pride-festivalen i Bergen har Forsvaret ikke vært en synlig aktør tidligere. Dette er første gang vi deltar aktivt. Jeg har vært med som privatperson, men ikke i regi av Forsvaret, sier Størksen til Forsvarets Forum.

Tone Størksen tredde inn i Forsvaret for 32 år siden. Hun var den første kvinnelige fartøyssjefen i minevåpenet. kom inn i Forsvaret i minevåpenet. Hun opplyser at sjargongen var atskillig tøffere den gangen, blant annet fordi det ikke var mange kvinner i Forsvaret.

– Spesielt messemiljøene hadde en tøff tone. Det har endret seg. Det skjedde mye på 90-tallet. Det har vært en oppmykning, og det handler blant annet om at vi fikk flere kvinner inn. I tillegg endret også samfunnet seg. Det påvirker Forsvaret, sier hun, og legger til at hun kjenner flere kvinner som sluttet på grunn av måten de ble behandlet på.

I den forbindelse mener Størksen at deler av Forsvaret henger noe igjen, og mener at det fortsatt finnes fordommer mot homofile.

Til Forsvarets Forum sier Størksen at Forsvaret bryr seg om alle, og at alle skal få elske den de vil.