Slipper sangen om Fru Ingeborgs legat

På dødsleiet i Bergen i 1621 etterlater Ingeborg Mikkelsdatter seg et spesielt legatbrev. I brevet skriver den velstående prestefrua at det hvert år skal sendes seks tønner mel – vel 600 kilo – fra Bergen til fattige i Øksnes, til «evig tid».

Spol fram til 2021. Fremdeles leveres mel fra Bergen til Øksnes hver førjulstid. Onsdag starter Øksnes kommune sin store 400 års markering av «Fru Ingeborgs legat». Da ankrer NRKs sommerskute opp i Myre hvor skuespiller, dramatiker og kåsør Marianne Meløy forteller historien.



Makeløs fortelling

Samme dag slipper lofotenbosatte Ola Bremnes sangen om den ekstraordinære prestefrua.

– Jeg er alltid på jakt etter gode historier, og historia om én kvinne og hennes legat som skulle levere mel til fattige er makeløs. Bergenserne prøvde visstnok å stoppe legatet på 1800-tallet, men retten slo ettertrykkelig fast at ikke bare skulle melet leveres til «evig tid» – det skulle sågar gjelde til «dommedags ettermiddag». Da har man tenkt så langt frem at det kommer forbi evigheten, og det synes jeg var veldig morsomt, sier Bremnes.

Oppstemt sang

Sangen heter nettopp «Dommedags ettermiddag», og selv om den er nyinnspilt, har Bremnes hatt den på repertoaret i nærmere 15 år. Det har blitt en oppstemt og lystig sang, ganske dansbar og spretten, ifølge visesangeren selv. Ragnhild Furebotten har laga en slått til teksten, mens Stormy Weather Shanty Choir fra Stord forankrer låten i Vestlandet.



– Den forbindelsen var viktig for meg. Vi har i hundrevis av år seilt nedover med tørrfisk til Vestlandet og fått korn og mel tilbake. Slik har man klart seg nok en vinter, forteller Bremnes.



Det er mye undertekst i sangen som vi kan ta lærdom av i dag, mener visesangeren.

Omsorg for fremtiden

– Legatet vitner om en omsorg for fremtiden. Vi burde alle tenke mer som Ingeborg. Hun levde i en tid hvor det var store forskjeller mellom fattig og rik, men samtidig var rike folk opptatt av ettermælet de fikk. Det var et religiøst påbud om å hjelpe fattige. Idag tror jeg ikke folk tenker så mye utover sin egen tid, sier Bremnes, og går inn i et større tankesprang om oljenasjonen Norge samt alles personlige, materielle (over)forbruk.



– I Lofoten ser jeg hvordan naturen blir høvla ned, selvfølgelig i fremskrittet og utviklingas navn, mens boligområder vokser opp, og folk skal ha både bobil og snøscootere. Det er et forbruk som ikke er bærekraftig, mener Bremnes, før han skynder seg å si at han ikke vil være en moralist.

– Hva slags ettermæle vil du selv ha?

– Jeg håper selvfølgelig å få en statue og sånn. Nei, jeg tuller bare. Jeg gjør så godt jeg kan mens jeg er her. Det er meningsfullt hvis jeg kan lage sanger som forteller en god historie og får folk til å tenke selv.