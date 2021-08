- Det at noen ikke liker et utsagn, er på ingen måte grunnlag for å forby det.

New Articles

Riccardo Malandrino har svart på mitt innlegg «22. juli og ytringsfrihetens gratispassasjerer». Svaret, «Torsets ytringer», oppsummerer mitt innlegg med at jeg avfeier alle som ikke er enige med meg som konspirasjonsteoretikere. Det føres ingen bevis for påstanden, som faller på sin egen urimelighet, men det fremmes også en rekke andre påstander, som jeg vil se litt nærmere på.

Jeg åpner mitt innlegg slik: «Enkelte typer ytringer som både er og skal være tillatte, er også destruktive for ytringsfriheten, enten ved å være skadelige for demokratiet, eller ved å undergrave premissene for den offentlige samtale.» Mitt poeng er at voldsideologier og utsagn som skremmer folk fra å delta i debatten, vil være en trussel mot ytringsfrihet, også selv om de er lovlige. Det samme gjelder konspirasjonsteorier som får folk til å tvile på om det har noen hensikt å stemme. Begge påstander er relativt innlysende, og mitt poeng var at de som kun fokuserer på ytringsrommet, ikke bidrar til å forsvare ytringsfriheten slik de burde. De er altså «gratispassasjerer».

Som eksempel nevner jeg i mitt innlegg konspirasjonsteorien om «Eurabia». Wikipedia beskriver teorien som «en forestilling om en påstått fremtidig islamisering av Europa», der «kjernen i teorien er at den politiske eliten i Europa opptrer som forrædere». Malandrino henviser til en kilde, og avkrever meg et svar på hva som er feil med kilden. Det er selvsagt ikke min jobb å bevise at en teori Malandrino tror på, er korrekt. Det må han selv gjøre, og med betydelig bedre kildemateriale enn en enkelt bok, som avskrives totalt av alle seriøse forskere. Eurabia er en fantasi som først ble skikkelig kjent i Norge da massemorderen Anders Behring Breivik publiserte sitt mange hundre sider lange «manifest». Teorien er også helt åpenbart en konspirasjonsteori, fordi den uten noen beviser påstår at samfunnet styres av forrædere. Det var nettopp en slik logikk jeg advarte mot i mitt opprinnelige innlegg: Den som tror på Eurabia vil ha mindre motivasjon til å stemme, og vil i verste fall begynne å tro at vold er eneste løsning. At Malandrino vil forsvare denne konspirasjonsteorien viser i grunnen bare at vi nok må ta debatten om 22. juli i enda mange år.

Malandrino kommer deretter med noen selvfølgeligheter om at vi må ta vare påytringsfriheten, og stiller meg følgende spørsmål: «Hvordan vil Torset definere ytringsfrihet hvis alle ytringer noen hevder seg støtt av skulle forbys?» Mitt svar er at definisjonen på ytringsfrihet alltid har vært i endring. Hvis det finnes ytringsfrihet i et land, diskuterer man hva ytringsfriheten innebærer. Diskusjonen gir innsikter som kontinuerlig bidrar til å utvikle ytringsfriheten videre.

Det finnes dermed ingen absolutt og tidløs definisjon av ytringsfrihet, og jeg vil uansett ikke påstå at jeg har autoritet til å definere den. Men: Det vil aldri kunne være snakk om ytringsfrihet hvis ytringer forbys utelukkende fordi noen føler seg støtt av dem. Det at noen ikke liker et utsagn, er på ingen måte grunnlag for å forby det. At Malandrino får sine påstander om Eurabia på trykk, er sånn sett et glimrende eksempel på at ytringsfriheten i Norge fungerer: Uansett hvor ubegrunnet, angstbitersk og kjemisk renset for fakta et utsagn er, kan det likevel komme på trykk i media.

Malandrino kommer også med en rekke påstander om Arbeiderpartiet, som jeg i grunnen ikke har noe ansvar for å forsvare, men som jeg likevel vil kommentere. Den ene påstanden handler om diskusjonen om blasfemiparagrafen i 2009, der AP var for en slik paragraf. Malandrino kunne like godt brukt eksempelet om at Erna Solberg, som kommunalminister, i 2003 foreslo innføringen av en slags Sharia-lov. Begge eksemplene viser nemlig det samme: Politikere som kommer med forslag som ikke blir vedtatt. Verre er det ikke. Hvis Eurabia-fantasien hadde et snev av sannhet, ville selvsagt begge forslagene forlengst vært lovfestet, men normal, åpen debatt i et land med ytringsfrihet førte til at så ikke skjedde, og i dag er alle enige om at begge forslagene var dårlige.

Resten av innlegget til Malandrino er i grunnen mer av det samme. Han later som om noen vil forby utsagn bare fordi folk blir lei seg, og med det som utgangspunkt forsøker han å fremstille venstresiden som en undertrykkende kraft, og innvandringsfiendtlige stemmer som heltemodige frontkjempere i fantasikrigen mellom slemme muslimer og snille nordmenn. Det hele er vanskelig å ta seriøst, men det er dessverre ganske alvorlig at vi har slike krefter. De skal få si det de vil, men vi må aldri nøle med å korrigere dem.