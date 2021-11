Kan det friste med en barnehage?

New Articles

Barnehagen, som ble tatt over av Hadsel kommune etter et særdeles knepent flertall, er lagt ut for salg. Bygget fra 1972 er på totalt 232 kvadratmeter, og er ifølge annonsen regulert som barnehage. Skal den brukes som bolig, må den omreguleres samt eventuelt oppgraderes til TEK-17 standard. Dette kan imidlertid fravikes, ifølge annonsen.