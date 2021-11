Økende smitte i Andøy

New Articles





– Vi ser både tilfeller av smitte her i kommunen, men også tilfeller hvor personer har blitt smittet på reise til andre kommuner. Vi har hatt noen tilfeller av smitte som ikke kan spores tilbake til en klar smittekilde, sier smittevernlege Hedda Mørch til kommunens Facebook-side.

15 personer testet positivt for covid-19. Dette er en økning fra 6 personer i forhold til forrige uke. Nå oppfordrer Mørch at kommunens innbyggere fortsetter med å holde seg hjemme og at de tester seg ved symptomer.

– Dette vil også hjelpe til med å begrense spredningen av andre luftveisvirus. I nese uke kan alle som har symptomer, eller anbefales testing som nærkontakter, hente selvtest på teststasjonen fra klokken 09:00 til klokken 11:00 eller teste seg på teststasjonens «drop-in» fra klokken 12:00.