Dagny klar for Fæsterålen

Dagny Norvoll Sandvik (28) er klar for Fæsterålen.

– Da vi startet å snakke om å signere henne til årets festival, hadde jeg ikke troa på at vi skulle klare det. Hun har utenlandsk managment og har «eskplodert» på den internasjonale musikkscena det siste året. Det at vi nå får henne hit, er jeg veldig glad for, sier festivalsjef og sjef i Deadline Event, Stein Inge Pedersen til VOL.

Dagny, som er artistnavnet, har spilt flere ganger på Rock Mot Rus, og har selv sagt hun føler seg som en vesteråling. Hun er datter av jazzmusikeren, Øystein Norvoll. Hun har hatt stor suksess på Spotify, hvor hun nærmer seg 100 millioner streaminger. Dagny ga ut sin første singel «Backbeat» i 2016.

Artisten er blitt nominert til Spellemannprisen tre ganger: Årets låt («Backbeat») og årets nykommer i 2016 og årets låt for «Wearing Nothing» i 2017.

Hun har fått internasjonal anerkjennelse som en del av den norske musikkbølgen og fått omtale i blant annet anerkjente New Musical Express.

– Kul pop

Pedersen beskriver signeringen slik:

– Dette er musikk som passer veldig godt inn i Fæsterålen. Det er veldig kul pop som gir den gode stemninga. Jeg har sett henne live på scena i Trondheim. Det var i 2016 og allerede da var hun et fyrverkeri. Siden da har hun utviklet seg enda mer og jeg tror på en kanonkonsert.

Dagny spiller lørdag 25. august under Fæsterålen som går av stabelen ved parkeringen mellom Skibsgården og Kulturfabrikken fredag 24. og lørdag 25. august.

Programmet nærmer seg komplett

Fæsterålen 2018 nærmer seg nå ei komplett artistliste.

Violet Road, DDE, Erik og Kriss samt Dagny er nå bekreftede headlinere. I tillegg kommer Ravi, RSP & Tomax, Black Ingvars og Loveshack.

Fire artister til skal slippes i løpet av våren.

– Vi vet hvem noen av de er, men venter med å slippe dem. Så har vi en åpen spot, som vi jobber med, sier Pedersen som røper at en av artistene som ikke er sluppet er en utenlandsk artist med 90-tallsvibber.

Gleder seg

Pedersen ser frem til årets utgave av Fæsterålen:

– Jeg syns vi har fått en veldig bra lineup og jeg har forventninger om at vi skal få ny publikumsrekord. Vi jobber nå med planleggingen av festivalområdet. Målet er å få enda flere folk inn. Årets artister kommer til å trekke masse folk, så vi må gi dem mulighet til å komme å bli med på festen.

Pedersen har store forventninger til spesielt ett band:

– Violet Road er store. De hadde et år uten så mange konserter i fjor, siden de spilte inn plate. Vi knivet med Bakgården om å få de, og heldigvis vant vi den kampen. Dermed blir dette eneste sjansen folk får å se de i området denne høsten. Derfor forventer vi at de og resten av lineupen trekker masse folk.