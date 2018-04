Premiere for «Hermann» på Barnefilmfestivalen i dag

Kultur

– I dag sprettes champagnen, for i dag er det premiere på kortfilmen Hermann, skrevet og regissert av vår egen Tord T. Olsen og produsert av Deadline Media!

Dette skriver Deadline Media i ei pressemelding fredag morgen. Melbuværing Tord T. Olsen er nemlig klar med kortfilmen Hermann, som ble spilt inn på Melbu sist sommer.

Egenprodusert

Og Deadline Media er stolte over at den er egenprodusert. VIRKELIG egenprodusert, som de sier i pressemeldingen:



– Og med produsert, mener vi PRODUSERT! Vi har gjort så og si alt selv, fra snekring av vegger til knusing av vegger, filming såklart, casting - vi har til og med ansatte som medvirker i filmen! Klipp, rigging, grading, handling, fiksing, lyssetting… lista er eviglang, men derfor er det også så himla stas at filmen slippes i dag, på selveste Barnefilmfestivalen i Kristiansand. Tord er selvfølgelig på plass, følg med på Instagram for updates, heter det i pressemeldingen.

Den første forelskelsen

Tord forteller at Hermann er en kortfilm som tar for seg barns første forelskelse og hva det gjør med hodene våre.

– Det er så mange ting fra min egen barndom hvor man gjorde helt syke ting for å imponere damene. Samtidig er jeg nesten hundre prosent sikker på at det jeg gjorde ikke hadde noen innvirkning hverken for eller imot. Så det er jo det denne filmen tar for seg, sier filmskaperen.

Om det å lage film i Nord-Norge, sier han:

– Det er alltid moro å lage film i Nord-Norge for det er alltid et fryktelig stort spørsmål om vær. Dermed blir prosessen ekstra spennende. Det kan se ut som vi var veldig heldig med været, men de fleste dagene var det 5 grader og overskya. Heldigvis hadde vi noen innescener. Og heldigvis hadde vi et par skyfrie soldager hvor vi fikk vist fram landsdelen fra sin aller vakreste side.

Selve innspillingen gikk over 9 dager.

– men vi hadde noen dager før det, hvor vi bygget alt av rekvisita etcetera. Vi hadde stort sett alt selv, så det var faktisk fotografen og regissøren som unaturlig nok bygde det meste.

– men vi hadde noen dager før det, hvor vi bygget alt av rekvisita etcetera. Vi hadde stort sett alt selv, så det var faktisk fotografen og regissøren som unaturlig nok bygde det meste.

Når han skal beskrive det beste øyeblikket fra prosessen, sier Tord:

– Jeg tror det beste øyeblikket var da jeg så hvor nydelig bildene ble. Det er helt utrolige omgivelser, og fine karakterer i filmen, så sammen ble det veldig fint. Det var også veldig morsomt å kjøre traktor.

Ingen kriser

Men alle filmer har jo en eller annen krise underveis i prosessen, eller?

– Vi hadde heldigvis ingen store kriser underveis, annet enn at vi snubla litt her og der og var sent ute med det meste. Alle deler kunne vært bedre planlagt, men sånn er det når budsjettet er på et minimum. Jeg er veldig fornøyd med crewet. Det er helt sykt høy produksjonsverdi og det er nesten ikke til å forstå at vi var så få mennesker som jobbet med den, med et så lite budsjett. En film som dette har fort et budsjett på over 1,5 millioner. Vi måtte klare oss med én tredel av det.



Filmen skal ifølge Deadline Media distribueres så bredt som mulig.