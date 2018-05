Hjerteslag klare for Fæsterålen

Kultur

– De er et ordentlig «up and coming» band, som vi er veldig glade for å få til Fæsterålen, sier festivalsjef, Stein Inge Pedersen.

Dette er denne ukas tredje release, ettersom Tooraloo og Daniel Owen ble sluppet tidligere denne uka.

Daniel Owen til Familiefæsterålen Tidligere vinner av Norske Talenter og deltaker i «Århundrets stemme», Daniel Owen (18) kommer til Fæsterålen 2018.

Pedersen beskriver bandet slik:

– De er punkere som spille pop og pop-ere som spiller punk. En veldig tilgjengelig punk-pop som allerede har fått gode tilbakemeldinger, blant annet med femmere på sin siste plate.

Bergensk

Hjerteslag er et norsk rockeband med tilhørighet i Loddefjord i Bergen, og som består av Robert Eidvik, Nikolas Jon Aarland, Ole Andre Hjelmås, Torjus Raknes og Petter Sætre.

Tooraloo klare for Fæsterålen: – Vi gleder oss stort Tooraloo er klare for Færsterålen.

Bandet ble startet i 2011, men slapp ikke før fire år senere debutplata Møhlenpris Hotell, som høstet blant annet terningkast fire i Dagbladet.

Dagny klar for Fæsterålen Blir en av headlinerne på Fæsterålen 2018.

I 2016 kom album nummer to, som heter Vannmann 86 og fikk terningkast fem av samtlige medier. Albumet ble nominert til Spellemannprisen 2016 i klassen rock.

– På tur opp

– Vi prøver hvert år å få en artist som på mange måter er etablert, men på tur opp. Det føler jeg vi absolutt har fått i dette bandet. Dette er et band som fylte Rockefeller i januar, så her blir det liv, sier Pedersen.

Hjerteslag spiller på lørdag under Fæsterålen.