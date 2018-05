Hanne Krogh og Eidsfjord blandakor har med seg Grand Prix-ikon på juleturne til Vesterålen.

Kultur

Ideen om å bringe Johnny Logan til norske kirker og kulturhus i førjulstiden fødtes da Krogh og Logan møttes på BBC sin feiring av Eurovision i London i 2015:

– Johnny gjorde en opptreden på Apollo Theatre som gjorde inntrykk over hele Europa. Han sang bedre enn noensinne og hadde beholdt den hensynsløst vakre klangen i stemmen sin. Han ville jeg ha med på juleturne, sier Hanne Krogh som straks satte i gang arbeidet med å få frigitt Johnny Logan for en reise over hele vårt langstrakte land i adventstiden.

Først i år, snart tre år senere, klarte hans internasjonale management, med unntak av et par datoer, å rydde plass.

Johnny Logan bor fremdeles i Dublin, men har konserter over hele Europa. Nylig signerte han kontrakt om en film som skal handle om hans liv. På nyåret kommer hans neste album, et samarbeidsprosjekt med et av Tysklands store symfoniorkestre. Logan var også den aller første som sang Rolv Løvlands monsterhit "You Raise Me Up" i studio, og det er hans versjon som er valgt ut til å være med på Secret Gardens kommende album, "Greatest Hits", i konkurranse med en rekke verdensstjerner.

– Med Johnny på laget, blir det mye jul, men også Eurovision-vinnerne "What`s Another Year", "Hold Me Now" og kanskje også hans uendelig vakre versjon av "You Raise Me Up" med i konserten, røper Hanne etter at de to hadde en uke med øvelser i Spania i mars.

Med på laget er også Thomas Ruud, en av landets fremste opera-tenorer gjennom tidende. Han holder Pavarotti-nivå og synger hovedroller verden over, senest på den store operaen i Singapore.

Nylig flyttet han hjem fra Berlin, men treffes lettest på en eller annen restaurant i nærheten av et operahus. For å løfte sin formidable stemme til øverste nivå, behøver han alltid en skikkelig biff, to timer før han entrer scenen.

Anmeldernes seksere har alltid falt tett som snøkrystaller over Hanne Kroghs juleturneer. Hennes formidling av julens budskap er et varemerke som vanskelig kan kopieres. Hun er nær fullbooket i de to neste årene og vil synes i en rekke store prosjekter – så sant det ikke er adventstid. Da samlet hun artister og musikere på høyt internasjonalt nivå for å besøke kirker og kulturhus over hele Norge.