Festivalsjefen håper på ny publikumsrekord

Kultur

Dette melder Fæsterålen i ei pressemelding.

Fredag braker det løs igjen på Fæsterålen. Festivalsjef Stein Inge Pedersen er konsentrerer seg om riggingen mens billettsalget fyker avgårde.

– Da juli var ferdig var ferdig lå vi cirka 50 prosent foran på billettsalget kontra i 2017. August har holdt seg stabilt, så ting ser bra ut. Når vi slipper å stresse med billetter, så kan vi heller konsentrere oss få alle detaljer på plass, sier Pedersen.

VIP øker

En del av økningen på årets Fæsterålen er fra VIP-billetter.

– Flere bedrifter som før har hatt VIP-billetter har valgt å utvide eller ta med seg flere gjester. Men økningen er også stor blant de som bestiller privat. Årsakene til økninga tror jeg er mange, sier VIP-sjef Inger-Berit Hansen.

– God mat, mulighet for å sette seg ned litt og det faktum at stemninga i VIP-teltet er veldig sosial, gjør nok at mange velger dette, sier Hansen.

Onsdag var det 65 VIP-plasser igjen på fredag, noe som er svært unormalt.

– Totalt har vi også solgt flere VIP-plasser til nå i år, enn vi gjorde under Fæsterålen i fjor, legger hun til.

Rigginga er godt igang

Fæsterålen har allerede okkupert mye av parkeringsplassen på Skibsgården. VIP-teltet, frivilligteltet og scenen er oppe og arbeidet fortsetter.

– Det er jo fjerde gang vi gjør dette så ting går mer effektivt enn før, sier Pedersen som er takknemlig for at Skibsgården lar Fæsterålen starte rigginga så tidlig.