Lover store jazz-opplevelser for barn og unge

Kultur

– Når den 30.Sortland jazzfestival åpner 19. september, så slår vi allerede til fra første dag med flott program for barn og unge. De siste årene har mellom 2000-2500 barn og unge fått store opplevelser helt gratis på dagtid. Det gjør at Sortland jazzfestival er blant de største når det gjelder arrangementer for barn og unge i festival-Norge, skriver festivalsjef Steinar Kjeldsen i ei pressemelding.

Christel Alsos, Hamsun møter Tom Waits, jazz og humor i Kulturfabrikken Høstens program i Kulturfabrikken på Sortland er klart. Det kommer mange tilreisende artister, men skjer også store ting lokalt. Sortland musikkforening skal i høst markere sitt 125-årsjubileum.

Tradisjonen tro så braker det hele løs med gateparade:

– Glade barn og juniorkorpset fyller gatene med musikk og spillopper, sier Kjeldsen.

Så er det duket for et tettpakket program:

«Jubeltube» kjente fra NRK barne-TV åpner det hele med stor forestilling i Møysalen: «Er det sant at alt går an?» er en musikalsk familieforestilling om undring og vitebegjær. Gjennom lekne låter og spennende eksperimenter, får publikum en frisk forestilling som setter seg både i hodet og i hjertet. Under Jazzfestivalen på Sortland kommer hun sammen med et fint knippe på 10 sangere fra Kvæfjord Kulturskole. Åsmund Wilter Kildal Eriksson er med på bass.

– Disse vil gi flere konserter på Kulturfabrikken den 20 september der unger fra forskjellige skoler er invitert inn for å ta del i sangskatten. Vi er stolte over å kunne bidra til å innvie barn i levende musikk og egen sangskatt, skriver Kjeldsen.

Inge Bremnes til Sortland Jazzfestival Inge Bremnes er første booking for Sortland Jazzfestivals tilbud for barn og unge.

Inge Bremnes

Ungdomsskoleelevene får også egen konsert.

– I år har vi hentet Inge Bremnes med fullt band. Inge Bremnes lager populærmusikk på Nordnorsk. Lydlandskapet er atmosfærisk, og veksler mellom det kraftfulle og stillferdige, skriver Kjeldsen.

Så kommer det en høydare:

– Også topper vi det hele med selveste «Brazz brothers» på storkonsert i Møysalen. Her blir det jazz og folkemusikk fra hele verden framført av det fantastiske bandet med messingblåsere og trommer.

Konsertene arrangeres i samarbeid med «den kulturelle skolesekken» og interesserte må ta kontakt for påmelding!