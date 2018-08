Barnas Turlag: Familietur til Høyvika

Kultur

Turen starter ved det gamle heimevernsbygget innerst i Stavegården. Om de minste bæres i bæremeis, passer turen for hele familien. Fra fjæra og over skaret er det litt stigning, men overkommelig selv for utrente føtter, melder turlaget.

– Ta med drikke som er lett tilgjengelig underveis, oppfordrer turleder Rikke Johannessen.

Hele turen er ventet å ta cirka 4 timer, inkludert gode pauser.

– Ha på gode sko, og klær etter vær. Det kan være lurt å ha med skiftetøy til de minste og kanskje brødposer i sekken til våte føtter. Den fine sandstranda i Høyvika vil nok friste de små. Er været godt, kan bading anbefales. Bli med på en fin familietur! oppfordrer Rikke.