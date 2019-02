Se bildene fra Madrugadas triumf i Oslo Spektrum

Kultur

VOL var tilstede under lørdagens konsert. Ved å bla i bildefilene, kan du få et innblikk i hvordan det var da vesterålingene dominerte Spektrum.

Over to dager bivånet 20.000 mennesker to konserter med Madrugada. Jon Lauvland Pettersen sa etter konserten til VOL:

– Det var fantastisk å se så mange vesterålinger på konserten. Vi har merket det i oppkjøringa at folk har villet oss godt. Og den følelsen har festet seg under disse to dagene, sier han.

Konserten i Spektrum fredag fikk strålende kritikker fra rikspressen, med terningkast seks i Aftenposten og fem av seks stjerne i Gaffa.

VOL kommer tilbake senere i dag med en fyldig reportasje fra konserten.