I fjor høst lanserte Hurtigrutens Hus «Herlig Høst» med Violet Road og Sondre Justad på scena. I dag ble 2019-utgaven klar.

– Hurtigrutens Hus tar nye steg i utviklingen av Herlig Høst. Vi skal være et musikalsk møtested for publikum fra hele Vesterålen, Lofoten og Nordland forøvrig. Flere artister kommer til Stokmarknes og det blir en større ramme rundt årets Herlig Høst. Det blir en musikalsk bredde, med flere band som skal nå et bredere publikum og gi en herlig opplevelse over flere dager, skriver daglig leder John Arne Mathisen i ei pressemelding.

De fire første artistene til Herlig Høst blir nå lansert;

Zadeking som spiller skamløst fengende norskspråklig afropop. Elle Márja Eira er en samisk mulitikunstner fra Kautokeino, og briljerer i skjøringspunktet mellom joik, elektronika og urfolksmusikk. Intrigue, skapte begrepet «heavyjoik» og betegnes som det eneste bandet i verden i sin sjanger. Intrigue har blitt ansett av kritikere og publikum som et av landsdelens beste live-band, bandet trekker fulle hus, og partyfaktoren er meget høy. Staysmann & Lazz, med Stian Thorbjørnsen i spissen, spiller utsolgte konserter i alle kriker og kroker av landet og er kjent for å skape liv og høy stemning når de spiller.

– Jeg gleder meg til Herlig Høst, det blir helt fantastisk, rett og slett høstens eventyr sier en entusiastisk John Arne Mathiesen fra Hurtigrutens Hus.

Skifter fokus

Herlig Høst 2019 er ifølge Mathiesen starten på en ny reise.

– Vi skal jobbe for å få en musikalsk miks som når et bredere publikum. Vi skal være en møteplass hvor yngre nasjonale artister i startgropen av sin karriere får en arena å vise seg frem. Vi skal la publikum oppleve deler av mangfoldet i samisk musikk i tillegg til at vi selvfølgelig skal ha med nasjonale artister. I år er det viktig at folk er tidlig på med bestilling av billetter, det handler ikke om men når vi blir utsolgt for billetter, sier Mathiesen.

Herlig Høst ble første gang arrangert i november 2018, i år er Herlig høst satt til 18-19 oktober.

– Jeg ønsker at publikum skal vite i god tid og kan sette av dato i kalenderen og kan planlegge Herlig Høst. Vi skal være en møteplass for venner, kjente og forretningsforbindelser som kan komme sammen med musikken i fokus, sier Mathiesen.

Nytt av året er at det blir et eget VIP område, hvor publikum kan møtes før konsertene starter og brukes gjennom hele kvelden.

– Vi henter inn kokk med bred bakgrunn fra festivaler og lignende arrangementer som står for mat, det blir egen bar, det blir en egen DJ som skal spille før, mellom og etter konsertene. Firmaer kan kontakte Hurtigrutens Hus direkte for å kjøpe billetter til Herlig Høst.