Ska Patrol åpner Lamholmenfestivalen og slipper ny singel til helga

Kultur

Bandet som har base i Tromsø og Nordland, har laget avtrykk av arktisk ska og gjort inntrykk på blant annet Trænafestivalen, RidduRiddu, Kongsberg Jazzfestival, Varangerfestivalen, Lofotjazz og Buktafestivalen. Ska Patrol har også funnet veien til italienske ører og ska-hjerter, og bidrar med låter på de to siste utgivelsene av The Italian SKA meets the world.

Fredag åpner de Lamholmen festivalen og lover en festkonsert.

– Bunnsolide musikere med et fandenivoldsk varmt glimt i øyet gir deg sin arktiske ska, et egendefinert sound, tekster smidd av mot og humor, ispedd drømmende, filosofiske turer over storhavet, musikk med jamaicanske røtter og nordnorsk nerve. Vi gleder oss veldig og det blir stas å spille, sier vokalist Torgeir Steinsland.

– Stas blir det også at vår hyllest til Jack Berntsen og Knut Hamsun blir sluppet til helga, legger han til med et bredt smil.

Ska-låt fra Vesterålen gis ut på italiensk samleplate I 2015 feiret vesterålsbandet Ska Patrol sitt 10-års jubileum, blant annet ved å gi ut deres hyllest til bandet Nøkken, med låta «Om det ikkje går buss», som Nøkken ga ut i 1981. Nå har låta tatt turen til Italia og har blitt gitt ut på albumet The Italian Ska Meets the World, Vol. 1.

Legender møtes i ny singel fra Ska Patrol

Men hvordan forklarer bandet sin nye singel?

«Kingston, Jamaica. Det er august, 28 grader i skyggen og luftfuktigheten er godt over 60 prosent. Ved et tomannsbord på en sval kafé sitter en mann med hatt. På bordet foran ham står et glass med vin og fingrene hans leker med en blyant som ligger ved en åpen notatbok. Plutselig går døren går opp og en skjeggete mann med gitaren på ryggen, også med hatt, kommer inn og bort til bordet hans. Over bordet møtes to værharde hender i et stødig håndtrykk. “Jack”. “Knut”.», forklares det i pressemeldingen.

Hvordan hadde en samtale mellom Jack og Knut hørtes ut, om den hadde funnet sted, der, i den karibiske varmen, med reggae og skatoner sivende ut av kaféens jukeboks?

«Ska Patrol ser samtalen mellom de to legendene Knut Hamsun og Jack Berntsen levende for seg når de gjør sin musikalske tolkning av låta «Med røde roser», som har tekst av Knut Hamsun og melodi av Jack Berntsen. Med nordnorsk nerve, jamaicanske rytmer og herlige dryss av skaconfetti leverer det arktiske skabandet, med base i Tromsø og Nordland, nok en låt som sender munnvikene til himmels.», skriver bandet i pressemeldingen.

Ska Patrol med ny lokalprodusert musikkvideo Da Ska Patrol slapp singelen Sommerslave, oppfordret de folket til å sende inn sin sommervideo til dem, slik at bandet kunne lage folkets sommervideo. Nå er videoen klar.

Ska Patrol er: