Robin Hood i Dverbergskogen: Gledelig gjensyn med store talenter

Kultur

Årets sommerteater handler om Robin Hood, spilt av Victoria Røising, og hans menn i skogene utenfor Nottingham hvor den slemme sheriffen ,spilt av Mette Spjelkavik Enoksen, regjerer med jernhånd på kongens vegne. Når vi først ankommer Arlistua blir vi møtt med en markedsplass med forskjellige stander, her blir det solgt mat og drikke for de som skulle komme å se på. Vi blir fort invitert opp i Sherwoodskogen av Lille John (Spilt av Per Magnus Barlaug) Her blir vi en av Robin Hoods «Merrymen» etter en svært underholdende sverdkamp og skal gå i opprør mot Kongen og Sheriffen.

Publikum spiller en aktiv rolle når vi blir med Robin Hood og hans menn på eventyr, fra å redde skytskamerater, stjele fra de rike (og gi til de fattige) og bueskyting her er det virkelig mye å se og gjøre. Til tider varter skuespillerne opp med festlige og fengende musikalske innslag.

Det blir to visninger hver dag fra 1. til 5. august, showet varer i cirka 1,5 time. Det er plass til 40 per forestilling. Det anbefales på det sterkeste å ta seg en tur i Dverbergskogen for å se.

Se videoreportasje fra stykket i videovinduet øverst i saken.

Sheriffen av Nottingham er inspirert av Erlend Erlias når Robin Hood spilles to ganger daglig i fem dager fra torsdag 1. august.

– Etter ti utsolgte forestillinger i fjor sommer følte vi at vi måtte gi folk en ny runde med Robin Hood i Dverbergmarka, sier instruktør Nikoline Spjelkavik. Det er teaterklubb’81 og Lost and found productions som står bak stykket.

– Det er en glede å røpe at Sheriffen av Nottingham skal spilles av ingen ringere enn Mette Spjelkavik Enoksen! Hun har allerede erfaring med å spille skurk fra Annie, og hennes rolletolkning av Miss Hannigan har satt en stuck i mang et pikebarn. Sikre deg billett om du vil se denne unike Sheriffen som er inspirert av alt fra Monty Python og Shakespeare til Erlend Elias, sier instruktøren.

Andøys største talent

Mette Spjelkavik Enoksen har turnert landet rundt siden før hun startet på skolen sammen med Katrine Strøm. teaternestor i Andøy. Hun har nylig spilt en rolle i NRK sin oppfølger til SKAM, blank og har flere spennende prosjekter på blokka. Mette går til daglig på Bårdar i Oslo.

– Det forteller litt om Mette at hun spilte Marion i fjorårets utgave av stykket. Du snakker om å ha et bredt spekter å spille på, sier Nikoline Spjelkavik.