I ti år har Peer Nic jobbet med sangene på Highlands/Lowlands. Fredag slippes endelig plata

Kultur

Du har sikkert sett og hørt Peer Nicolai Gundersen flere ganger. Han har vært omtrent over alt det går an å spille musikk. Gjennom et helt liv har musikken vært basstrengen i live hans. Nå, gir han imidlertid ut sin aller første soloplate i Highlands/Lowlands etter å ha singet for plateselskapet Lydbroderiet.

Plata har blitt spilt inn i Lydbroderiet studio de siste to åra, men skapelsen av den går ennå lenger tilbake i tid.

– Vi startet første runde i studio i januar 2017 og har jobbet jevnt og trutt siden. Låtene på plata er imidlertid skrevet og laget over ti år. Den eldste låta er skrevet for ti år siden, og den nyeste skrev jeg mens vi var i studio, forteller Peer Nicolai på telefon fra Oslo, hvor han nå bor.

Dermed kan man på mange måter si at Highlands/Lowlands er slutten på en over ti år lang reise. Da er det selvsagt spennende å slippe «barnet» ut til publikum.

– Det er en litt todelt følelse. En er spent, men samtidig glad. Jeg er først og fremst utrolig glad for å få musikken min ut og få realisert sangene mine. Så er jeg jo selvsagt spent på mottakelsen, sier han.

Men hvordan fikk Peer Nicolai navnet på plata?

– Det var et navn som oppsto litt tilfeldig. Jeg var ute en kveld sammen med Frank Hammersland som har deltatt mye på plata. Vi hadde nettopp spilt inn en av hovedlåtene på plata, Highlands, og var inne på tanken å kalle plata det. Så tenkte vi at den måtte ha en motvekt. Dermed ble det Highlands/Lowlands, sier 29-åringen.

Mange bidrag

Peer har fått med seg mange samarbeidspartnere på plata, totalt 11. Deriblant finner vi nevnte Frank Hammersland, kjent fra blant annet Pogo Pops. I tillegg har Madrugadas Christer Knudsen spilt gitar og Rune Berg kjent fra The Margareths spiller flere strenginstrumenter i tillegg til at han er produsent. I tillegg er det flere fiolinister med på plata, blant annet Lise Volstal og Marie Tveiten. Det Makedonske radio og symfoniorkesteret deltar også.

– Vi arrangerte plata slik at du som lytter skal føle at folk kommer og går i studio. Den røde tråden er stemmen min og gitaren min, så kommer folk og blir med underveis.

Disse er med på Highlands/Lowlands Frank Hammersland på sang.

Rune Berg på diverse gitar og strenginstumenter som også har produsert.

Per Amund Solberg på bass.

Asbjørn Ribe på tangenter.

Christer Knudsen på gitar

Kristian Kvalvåg lapsteel.

Lise Volsdal på fiolin.

Marie Tveiten på fioloin og vokal

Signe Marie Rustad på fiolin

Nina Gaarden på vokal

Makedonske radio og symfoniorkester

– Fantastisk

Peer syns prosessen har vært fantastisik.

– Det å samarbeide med så mange folk, er helt fantastisk. Jeg har fått jobbe med mange av dem jeg har drømt om å jobbe med siden jeg var liten gutt. Bare det er jo utrolig i seg selv. Du berikes veldig som låtskriver når du har med folk som tar låtene dine i nye retninger. Det var også noe av målsetningen da vi dro med så mange inn i studio. Vi ville at de skulle ta låtene dit deres intuisjon tok den. Det har vært utrolig lærerikt, sier han og legger til:

– Det er godt å bli kjent med nye folk og få nye lekekamerater, sier Peer.

Samarbeidet med Rune Berg har også vært givende.

– Jeg har nesten ikke ord. Han er en fyr jeg har hatt lyst å jobbe med lenge. Det er veldig befriende å jobbe med noen som tar låtene mine dit han har gjort. Han har arrangert dem på en måte jeg aldri selv kunne klart. Så er jeg takknemlig for at gitaren og stemmen får lov å være den røde tråden.

– Ensom prosess

Det å kunne stå med plata i handa på fredag, og slippe den på alle strømmetjenester, er noe Peer har sett frem til lenge.

– Dette er en historie jeg vil fortelle. Jeg kjenner det er godt å kunne fortelle den. Det å være låtskriver uten å gi musikken sin ut, er en ensom prosess. Derfor er det utrolig godt å endelig kunne dele den med folk.

Hva handler så plata om?

– De store temaene i livet. Kjærligheten, angsten og eventyrlysten har sin plass på plata. Samtidig er det skrevet på en slik måte at det kan handle om ganske mye.

– Hva håper du folk sitter igjen med når de hører plata?

– At folk blir rørt. Jeg er ikke så opptatt av å imponere, men om noen blir rørt av musikken min, så blir jeg glad. Det er det man som låtskriver streber etter, sier han.

Turné

De neste ukene blir det en del promoarbeid. Deriblant en releaskonsert på Last Train i Oslo i neste uke.

– Så blir det spilling jevnt og trutt sørpå frem til jula, så blir det en turné på nyåret.

Om han da kommer hjem?

– Det gjør jeg. Men når, det kan jeg ikke si ennå.

Highlands/Lowlands slippes fredag 27. september. Plata, som er spilt inn i Lybroderiet studio og gis ut av Gundersens plateselskap som heter nettopp Lydbroderiet.