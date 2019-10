Nå er også disse klare for Herlig Høst

Kultur

– Dette er fantastisk nordnorsk pop, Lyse Netter spiller musikk som man blir glad i forteller John Arne Mathiesen fra Hurtigrutens Hus i ei pressemelding.

Lofotbandet Lyse Netter ble braklansert med debutsingelen «Prøva igjen» våren 2017. Låten gikk rett inn på spillelistene til NRK P1 og P3, og ble av den daværende P3-sjefen Mats Borch Bugge hyllet som «Nordlandsindie på sitt mest dansbare».

Siden den gang har bandet rukket å slippe fem singler, gjort en rekke festivaljobber på bl.a. Trevarefest, Trænafestivalen og Høllafæst, spilt sin første TV- opptreden, hatt flere utgivelser spillelistet på nasjonal radio og gjort ferdig sin første lengre utgivelse.

Debut-EPen, som har fått navnet «Alt som går opp», består av et knippe friske og velproduserte poplåter, som tematisk omhandler både de fine, men også vanskelige prosessene man går igjennom når man er i ferd med å gå inn i et forhold som man ikke er helt trygg på at tar deg i riktig retning. Den første smakebiten fra EPen, «Vi lar aldri sola gå ned», har vært en av de mest spilte norske låtene på radio sommeren 2019 og går fortsatt i tung rotasjon på både NRK P1 og P3.

Musikalsk manøvrerer Lyse Netter seg gjennom et moderne og stramt poplandskap, som både nikker til popyndlinger som The 1975 og Troye Sivan, toneangivende 80-tallspop som Prefab Sprout og The Cure med tydelige referanser til nyere RnB og Hip Hip-produksjoner. Samtidig holder det nære nordnorske tekstuniverset oss godt plassert innenfor nordlig breddegrad. For det er i et sommerlandskap Lyse Netter trives aller best. De dagene som aldri tar slutt, som fyller deg med energi og som du savner resten av året.

– Med ni band på scenen er Herlig Høst komplett, dette blir en fest og musikalske opplevelser på rekke og rad forteller, Mathiesen fra Hurtigrutens Hus.

Tidligere lanserte artister:

Freddy Kalas, har de siste årene tatt Norge med storm med sine ekstremt fengende og populære allsanglåter. Freddy Kalas fortsetter å være en av landets mest attraktive sceneartister, live gjør han stor suksess med hans splitter nye sceneshow.

Banana Airlines, startet sine flyvninger allerede i 1983 og er det ENESTE norske orkesteret som har fans som strekker seg over fire generasjoner og alle kan synge med når motorene fyres i gang fra scenen.

Zadeking som spiller skamløst fengende norskspråklig afropop.

Vidar Villa Med muntre og fengende låter kommer Vidar Villa med Band til å skape god stemning, her er låter som både unge og voksne vil kjenne seg igjen i med kjente låter som er kommet i ny versjon samt en rekke hits fra Vidar Villa og bandet.

Hollow Hearts I rasende fart har de seilt opp som et band som leverer håndverk av høy kvalitet i alle ledd fra første stund - med sin helt egne form for folk/roots/americana har de begeistret publikum landet over med sine energiske, ekte og lidenskapelige konserter

Elle Márjá Eira er en samisk multikunstner fra Kautokeino, og briljerer i skjøringspunktet mellom joik, elektronika og urfolksmusikk.

Intrigue, skapte begrepet «heavyjoik» og betegnes som det eneste bandet i verden i sin sjanger. Intrigue har blitt ansett av kritikere og publikum som et av landsdelens beste live-band, bandet trekker fulle hus, og partyfaktoren er meget høy

Staysmann & Lazz, med Stian Thorbjørnsen i spissen, spiller utsolgte konserter i alle kriker og kroker av landet og er kjent for å skape liv og høy stemning når de spiller.

Vidar Villa erstatter Katastrofe under Herlig Høst Da Katastrofe var forhindret fra å komme, steppet Vidar Villa inn som en av artistene under høstens Herlig Høst i Hurtigrutens hus.

Nå er de klare for Herlig Høst Det kritikerroste Tromsø-baserte bandet Hollow Hearts kommer til Herlig Høst lørdag 19 oktober i år.

Freddy Kalas og Katastrofe klare for «Herlig Høst» Freddy Kalas og Katastrofe er de siste av åtte artister som er klare for Herlig Høst i Hurtigrutens Hus.