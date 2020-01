Skal lede hvaldebatt på stor, internasjonal konferanse

Kultur





Arrangementet, med det det kledelige navnet «Night of Ideas», går av stabelen i slutten av januar. Hele seansen er delt opp i flere seksjoner innenfor ulike områder. Det er bolken titulert som «In the company of whales» som Similä, har ansvaret for å lede. Temaet for denne debatten handler om hvordan hvalsamfunn kan inspirere mennesker.

– Tre internasjonale hvaleksperter er med på denne debatten, og alle har spennende tanker når det gjelder samspillet mellom hval og mennesker. Jeg håper virkelig det kommer noe bra ut av det hele - inklusive kreative tanker kring hval og hva vi potensielt kan lære fra dem, sier hun.

Den finske kvinen, som har bodd i Norge, og ikke minst i Vesterålen i mange år, synes det er stas at hun ble invitert og har fått en såpass sentral rolle i forbindelse med arrangementet.

– Jeg synes det er utrolig kult at en vesteråling ble invitert siden det finnes et hav av hvalforskere i Storbritania. Det er ett enormt arrangement og jeg skal prøve å representere Vesterålen og hvalene i Arktis på best mulig måte, sier hun til Vol.

Etter flere år der hun har vært okkupert med andre sysler, er Simulä på vei tilbake for fullt som hvalforsker.

– For meg selv er dette selvsagt veldig artig ettersom jeg er på vei tilbake inn i hvalforskningens verden. Mange spennende personer som deltar, ikke bare i «In the company of whales» men generelt. Det er et utrolig bra program under hele arrangementet, slår Tiu Similä fast.

I presentasjonen av Simulä i konferansens program, står det blant annet å lese at hun er hvalobservatør i Norge, skriver artikler og bøker om hvaler, og at hun arbeider som vitenskapelig konsulent for film produksjoner og tv-program. Hun kan også slå i bordet med en doktorgrad i spekkhoggeres adferdsøkologi, fra Universitetet i Tromsø, i tillegg til grader i hydrobiologi, planteøkologi og miljøvitenskap. Hun har også en mastergrad i biologi fra Universitetet i Helsinki.