RETURN kommer til Årsteinøya

Dette melder festivalen i ei pressemelding.

Return er en av de store navnene fra norsk rock. I 1980 gikk fire gutter fra Stange sammen og dannet bandet som i 1985 fikk navnet «Return» og vant NRK`s rockemønstring med låten «Sheila». To år senere slapp de sin første CD «To the top» og låten «Sing me a song» lå 56 uker på norsktoppen.

Bandet var en av bærebjelkene i norsk rock utover 80-tallet, og godt inn på 90-tallet. Return er kjent og elsket for sin stil av 80-talls rock og powerballads, en stil som bandet holder ennå, 30 år senere.

– Return er en av 80-talls rockens fremste ambassadører, og bandet slipper jevnlig ut nytt materiale og stadfester sin posisjon som et av Norges mest populære band. 2020 versjonen av Return turnerer nå med en større og flottere produksjon enn noen gang tidligere, og med låter som «Bye bye Johnny», «Change the attitude» og «Sing me a song» vil allsangen runge utover ÅrsteinØYA og Lofoten i sommer. Vi rett og slett gleder oss, skriver festivalen.