Eurovision Song Contest er utsatt til neste år

Kultur

– Verden er i en helt spesiell situasjon, og liv og helse er det som betyr noe nå. Derfor er det helt naturlig at man setter Eurovision til side i denne tiden. Jeg tror det vil være bred forståelse for denne avgjørelsen, både blant publikum, artister og alle andre som er involvert i årets arrangement, sier MGP-sjef Stig Karlsen i NRK i en pressemelding.

– Nå har vi akkurat blitt kjent med avgjørelsen til EBU, og vi trenger derfor noe tid til å se nærmere på hva det betyr. Dette er naturligvis leit for alle som har gledet seg til Eurovision og ikke minst Ulrikke som var klar for avreise for å representere Norge. Vi vil komme tilbake med informasjon så fort vi har noe å dele, sier Karlsen.

Ulrikke støtter avgjørelsen

– Vi har gledet oss helt ekstremt mye til å kunne representere Norge i Rotterdam, men akkurat nå handler det om viktigere ting enn en musikkonkurranse, det står om liv og helse. Jeg har full forståelse for at arrangørene har kommet til denne avgjørelsen, slik at fokuset nå er på å stoppe koronaviruset verden rundt. Jeg er naturligvis også lei meg, men nå må jeg sette meg ned sammen med NRK og finne ut mer om hva dette betyr, sier Ulrikke Brandstorp.