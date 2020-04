Haldvdan-film, produsert av melbuværing, har premiere lørdag

Kultur





Filmen er produsert av Tord Theodor Olsen fra Melbu og regissert av Gunnar Sohlberg Hagen. Klipp og foto er gjort av Deadline Media på Sortland.

– Filmen er et klasseeksempel på hva nordnorske selskaper kan få til med godt samarbeid. Å være med og lage film om selveste Halvdan Sivertsen er ikke hverdagskost, så vi gleder oss veldig til å vise filmen frem på NRK, uttalte Meisterlin i forbindelse med at nyheten om filmen ble kjent i fjor høst.

I «Høre tell på jorda» møter vi artisten Sivertsen, både live på scenen, og i samtale med venner som Åge Aleksandersen, Jan Eggum og Sondre Justad.

Filmen, som byr på både høydepunkter og nedturer fra artistens 50 år lange karriere, har lånt sin tittel fra låten, som Halvdan skrev for 25 år siden, med tekst om vår sårbare klode. En låt som kanskje er mer aktuell enn noen gang.

– Det vil alltid være en påkjenning å bli filmet i så mange timer, over så lang tid. Samtidig er jeg glad for at flinke folk hadde lyst til å engasjere seg i livet mitt, og karrieren min. For meg er filmen en fin måte å oppsummere hva jeg har gjort gjennom alle disse åra. Sånt er jo artig når man er blitt 70, sier Halvdan Sivertsen i en pressemelding.

I vinter fylte Halvdan Sivertsen 70. Bursdagen ble markert i et fullsatt Oslo Spektrum 25. januar. Også det en begivenhet som er dekket i dokumentaren. Filmens aller siste opptak fant sted på Svalbard i andre halvdel av februar. Kort etter ble hele Norge stengt ned.

Regissøren er imponert over tempoet Halvdan Sivertsen holder, og ikke minst kvaliteten på det han gjør:

– I en alder av 70 synes Halvdan å være inne i sin beste tid som artist. Han mestrer alle formater, fra gigantiske Oslo Spektrum til naustet ved fjærsteinene på Givær.

Filmen vises på NRK1 lørdag kveld.