Søker skuespillere til NRK Super-serie

Kultur





Filmskaper, manusforfatter og produsent Tord Theodor Olsen spilte i fjor inn kortfilmen «Ild og vann» i Hadsel. Denne skal bli en av totalt 14 episoder i serien.

Dampveivals på havet

Serien handler om Olsens barndom på Melbu, der handlingen foregår i sommerferien. NRK har gått inn med 10 millioner kroner, i det som er et totalbudsjett på 19 millioner kroner.

– Blant karakterene finner vi både de litt sjenerte og de som er veldig frampå, altså en god blanding av de typene vi normalt finner i en ekte vennegjeng, sier Olsen.

Gjennom historien skal barna blant annet kjøre en veivals på havet, og med et lite uhell sprenges et flunkende nytt lysthus i tusen biter med dynamitt.

– Det blir både action og moro, men også litt av den mer alvorlige delen av det å være barn. Det er ikke alle som har det like enkelt med å passe inn i gjengen, og de skal også få en plass i fortellingen, sier vesterålingen.

Audtion

Nå leter Olsen og resten av staben etter de riktige rolleinnehaverne. Karakterene i serien har nordnorsk dialekt, men utover dette er det ingen generelle krav utenom omtrentlig alder.

Åtte hovedroller skal besettes med barn mellom 9 og 11 år. Innspillingen starter i august og er ferdig i midten av oktober.

De som ønsker å være med i filmen, får mulighet til å vise frem sine respektive talent på audition.

– Der vil barna få en enkel oppgave der de skal spille en rolle eller gjøre en øvelse. Mange er litt nervøs når de kommer, men det er helt greit. Det skal jo være spennende, sier Olsen, og legger til at de som bor for langt unna til å kunne delta direkte på den første auditionrunden, får mulighet til å vise seg frem via kamera fra andre steder

Arbeidet med å finne skuespillere og selve produksjonen blir gjort med hensyn til gjeldende smittevernregler fra myndighetene. De som ønsker å melde seg på, kan gjøre det via hjemmesidene til Rabalder Produksjon.