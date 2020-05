Nordlandsbunaden er nok en gang kåret til Norges vakreste

Kultur

Da Dagbladet hadde en uoffisiell kåring av Norges vakreste kvinnebunad i 2013, 2015 og 2017, var det den blå varianten av Nordlandsbunaden som tok førsteplassen. Og jammen vant den ikke kåringen i 2020 også, der Dagbladet nettopp har gjennomført en ny kåring. 72.000 personer har avgitt sin stemme i kåringen. Nordlandsbunaden fikk 6.150 av dem.

Malin Gaden er moteansvarlig i KK. Hun er slett ikke overrasket over at Nordlandsbunaden var en av de tre bunadstypene som toppet listen da Dagbladet snakket med henne før helgen.

– Jeg kan godt forstå at Nordlandsbunaden ligger på topp tre så å si hvert eneste år. Blå- og grønnfargen er superlekre, og kan minne om den norske naturen. Fjord, fjell og nydelig vekster. Bunaden har også et flott sjal som ligger over skuldrene, noe som gir den det lille ekstra, sa hun da.

Når det gjelder de to øvrige bunadene på topp tre-lista, var det henholdsvis Hardangerbunaden og den sagnomsuste Rogalandsbunaden som tok de to nest øverste plassene.