Vesterålinger vant to av tre filmpriser i Tromsø

Kultur

Prisene var henholdsvis beste kortfilm, beste langfilm og publikumsprisen.

To vesterålinger, Tord Theodor Olsen fra Melbu og Torfinn Iversen fra Sortland, fikk hver sin pris. Olsens film «Ild og vann», mottok Aurora Junior- prisen for beste kortfilm. Filmen er basert på virkelige hendelser fra da regissøren var 15 år, og sammen med en kamerat rodde fra Melbu til Fiskebøl i et badekar.

«Filmen har god slapstickhumor og timing. Den er komisk, og brødrene kom bedre overens ved å rømme sammen. Det var veldig morsomme scener som gjør at vi blir tiltrukket av filmens sjarm. Vi synes filmen er veldig søt. Den var full av masse følelser. Vi vet ikke hva mer vi skal si enn at filmen var perfekt!», står det å lese i juryens begrunnelse.

Publikumsprisen gikk til kortfilmen «Sparkekoret», regissert av Iversen. Filmen er spilt inn på FilmCamp i Målselv.

Prisen for beste langfilm gikk for øvrig til den danske filmen «En helt alminnelig familie», regissert av Malou Reyman.

Årets festivaljury besto av seks elever fra 7B på Lunheim skole, som har vært årets prosjektklasse på TIFF junior, i tillegg til juryleder Espen Nomedal fra Filmveksthuset Tvibit.