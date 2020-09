Vant Heddaprisen

Kultur

Andværingen var nemlig en av de nominerte til Heddaprisen, som er den prisen innen norsk teater har mest prestisje. Hun er nominert i klassen for beste barneforestillingen, sammen med sin teatergruppe Katma, Figurteatret Nordland og Festspillene i Nord-Norge.

Og da prisen for beste forestilling for barn ble lest opp, var det nettopp Ritsj og Strøm som ble utropt som vinnere.

Forestillingen ble satt opp under Festspillene i Nord-Norge i 2019 og handler om teip.

Til VOL sa hun da nominasjonen ble klar, at det var stas å bli nominert til en slik pris, og at hun ble overrumplet av nominasjonen.

Her er de nominerte til beste barneforestilling: