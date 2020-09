Vil ha filmer om bevegelse

Kultur

Årets festival skal finne sted fra 16.-22. november. Denne gangen har arrangørene satt bevegelse som tema for festivalen.

I en pressemelding forteller arrangørene at festivalen blir arrangert på en korona-tilpasset måte. Festivalen er for barn og ungdom i alderen 10-20 år og er for alle kommunene i Vesterålen.

– Vi oppfordrer alle barn og unge i alderen 10-20 år til å lage filmer og levere inn til vår filmkonkurranse. Det kan lages film om det temaet en selv ønsker, og filmen kan ha en varighet på mellom 30 sekunder og sju minutter, skriver arrangørene.

Festivalen deler ut priser i tre ulike klasser, inndelt etter alder, der 10-13-åringene kjemper om prisen i den yngste klassen. Klasse II er for deltakere fra 14-16 år (ungdomsskolealder), mens klasse III gjelder for elever på videregående skole – alder fra 17-20 år.

I tillegg skal det kåres en spesialpris av juryen, og en beste temafilm med årets tema.

Fra 2.-9. oktober kan de interesserte få veiledning og inspirasjon til sine filmprosjekt. Da skal det arrangeres filmverksted i alle kommunene i Vesterålen. Filmhuset Tvibit skal ifølge pressemeldingen lære ungdom å lage film på 1-2-3.

Filmer til konkurransene på Laterna Magica må være sendt inn før fredag 23. oktober.