LVO må avlyse konsert enda en gang

Kultur

Lofoten og Vesterålen Orkesterforening (LVO) må igjen avlyse en konsert. Siste gang var det konserten «Fra Middelhavet til Vesterålen» i Bø og Øksnes. Denne gangen er det konserten Fotefar – LVO 45 år i Moskenes som var planlagt til november.

Økt smitte i Norge og strengere regler for bekjempelse av viruset har ført til beslutningen om avlysning. Dette står å lese i en pressemelding fra LVO.

Hovedgrunnen til avlysningen er at Troms fylkeskommune, som er arbeidsgiver for folkemusikkgruppa Fotefar, onsdag besluttet at gruppa ikke kunne delta på en orkestersamling over to dager med nærkontakt til såpass mange under øvelser og samvær. Styret i LVO har forståelse for beslutningen.

Opplegget var fra LVOs side var helt i tråd med gjeldende smittevernregler for offentlige arrangementer, står det å lese i pressemeldingen.

Der beklager LVO også avlysningene, men understreker at de likevel er ved godt mot.

– For en frivillig organisasjon som LVO betyr dette økonomiske tap og mye forspilt arbeid. De planlagte konsertprosjektene gjennomføres når smittesituasjonen har blitt en annen. Slike avlysninger får økonomiske konsekvenser for LVO og innebærer mye forspilt arbeid både før og etter. Men vi gir oss ikke, heter det i pressemeldingen.