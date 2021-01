Stokkan gjør comeback i MGP

Kultur

Han er en av de store i norsk Melodi Grand Prix-sammenheng (MGP), Ketil Stokkan. Harstadværingen som en trygt kan kalle importert vesteråling etter å ha vært en del av Stokmarknes-bandet ZOO i en årrekke. Som frontfigur i ZOO fra 1977-1983 ble han rikskjendis og en av Norges aller mest populære artister, gjennom låter som "Vent, ikkje legg på" og "Evig ung".

I sin artistkarriere har han stått på ulike scener i Vesterålen en rekke ganger, senest i oktober i 2020.

Han har litt å forsvare når han går på scenen lørdag. Etter å ha deltatt tre ganger i den norske finalen, og vunnet to av dem mellom 1983-1990, har det vært stille i MGP fra Ketil Stokkan. Men nå er han tilbake. Låten "My Life is OK" er Stokkans bidrag i den kommende delfinalen på lørdag. Etter å ha sunget på norsk de tre foregående deltakelsene, synger han denne gangen på engelsk.

Legende

Stokkan er å regne som nærmest en legende i norsk MGP, noe spesielt "Romeo" fra 1986 har bidratt til. Det året ble han historisk da han entret scenen i Grieghallen i Bergen. Sammen med danserne fra Great Garlic Girls, ble han den første nordmann til å delta i en internasjonal MGP-finale som ble arrangert i Norge. Siden er det kun Elisabeth Andreassen (1196) og Didrik Solli-Tangen (2010) som har fått oppleve den æren.

Det endte til slutt med en 12. plass og 44 poeng, der seks poeng fra Kypros, Irland, Sveits og Tyskland (Sverige glimtet for øvrig med sitt fravær av poeng til Norge, som vanlig) var høydepunktene. "Romeo" er i dag å regne som en klassiker og i internasjonal MGP-sammenheng, og en hyppig gjenganger på mange MGP-fester i flere land.

Fire år senere vant han en spennende norsk finale, i en finale der for øvrig bysbarnet Leif Erik Forberg var programleder, satte selveste Jahn Teigen og Tor Endresen på plass og sikret seg turen til Zagreb med "Brandenburger Tor". I en sterkt politisk-inspirert finale internasjonalt, ble det dessverre ikke ikke mer enn åtte poeng (fire fra Israel, tre fra Irland og et fra Danmark), og til slutt en 21. plass av 22 bidrag.

Blant de eldste

Seieren over Jahn Teigen var for øvrig en fin revansj i nasjonal finalesammenheng, etter at samme Teigen slo Stokkan med 13 poeng (120 mot 107) i Stokkans debut i norsk finalesammenheng i 1983. "Samme charmeur" het låten den gang.

Med en alder av snart 65 år, er Stokkan blant de aller eldste som har deltatt som soloartist i en norsk MGP-finale. I 2012 deltok countrylegenden Bobby Bare i den norske finalen, riktignok ikke som soloartist, men sammen med Petter Øien med låten "Things Change". Bare var da 77 år.

Ved siden av artistkarrieren, har Stokkan vært lærer de siste årene. Han er bosatt i Nordkjosbotn.

