En føler at en har hørt dette flere ganger før

Kultur

Stemmen er omtrent som den var for 40 år sida. Suksess i MGP har Ketil Stokkan hatt fra før, med seire i to av tre opptredener mellom 1983 og 1990. I den tredje ble han nummer to. La det være sagt: Ketil Stokkan var ikke favoritt da han vant den norske finalen i verken 1986 eller 1990. Han er ikke favoritt denne gangen heller. Også denne gangen må han ta til takke med rollen som outsider.