Fra Mardi Gras til Vesterålen

Kultur

Swing'it Dixieband er bandet som gjester Vesterålen fredag kveld.

Ifølge en pressemelding fra Hurtigrutens Hus skal bandet ta publikum på en aldri så liten tidsreise, til New Orleans på 1920-tallet.

- Musikken tar sin inspirasjon i Great Gatsbys ekstravagante fester, forbudstidens ulovlige speakeasies og hot jazz fra jazzens opprinnelse. Musikken presenteres med masse energi, humor og et underholdende show som trekker en linje fra det gamle 20-tallet til det nye, skriver arrangørene i pressemeldingen.

Det er et band som ifølge meldingen har gjort over 100 opptredener og konserter i sju forskjellige land over hele verden. Det er opptredener som spenner fra paradekonserter under Mardi Gras i New Orleans, konserter med over 5.000 publikummere på en jazzfestival i Edinburgh og intimkonsert på yatchen til en millardær ved Ibiza.

Bandet har også spilt på flere jazzfestivaler, der de blant annet har varmet opp for A-ha og Sigrid.

Bandet er på vei ut med sitt første langspillalbum i løpet av 2021.

Swing'it Dixieband består av Martin Jarl Velsin, Jan Ivar Ekroll, Edvard Bondi Knowles, Ole Magnus Næsbakken og Håkon Kvam.