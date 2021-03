Torfinn Iversens kortfilm ikke på listen over de Oscar-nominerte

Kultur

Oscar går for å være verdens mest høythengende filmpris. Iversens kortfilm var én av seks norske bidrag som var med på kortlisten da den ble kjent i februar.

– Hadde plutselig sjukt mange ubesvarte anrop. Er spent på veien videre Torfinn Iversen sin kortfilm «Sparkekoret» kan bli nominert til Oscar, verdenens mest høythengende filmpris. – Det er gjevt å komme så langt, jeg er utrolig spent på veien videre, sier Iversen.

«Sparkekoret» omhandler en ti år gammel gutt ute i et vinterlandskap, som havner i et dilemma når faren hans kommer i klammeri med en av bygdas flyktninger. Kortfilmen vant høsten 2020 voksen-juryens hovedpris under Chicago International Children’s Film Festival, noe som kvalifiserte den til å søke på Oscar.

– Det er veldig gjevt å komme så langt, og jeg er kjempespent på veien videre. Det lover veldig godt, sa Iversen til VOL i februar.

Mandag ble det altså klart at Iversens kortfilm ikke er nominert til Oscar.

«Sparkekoret» var en av totalt seks norske bidrag som ble kortlistet. Én av disse filmene, Anders Hammers «Do Not Split», er nominert til Oscar. Filmen handler om demonstrasjonene i Hongkong og er nominert i kategorien beste kortdokumentar.