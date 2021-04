40 favoritter fra historien

Kultur

En skal ikke kalle Melodi Grand Prix, eller Eurovision Song Contest (MGP/ESC) for årets høydepunkt, men det har vært et fast innslag i livet siden Jahn Teigen sang "Do re mi" i 1983. Med inntoget til YouTube har også de gamle finalene fra svunnen tid blitt enda mer tilgjengelig enn før, og horisonten har kunnet utvide seg.