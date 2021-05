Den ellevte Willyprisen - ønsker kandidater

Kultur

– I en verden i unntakstilstand, i et år der det i perioder har vært nedstengninger og begrensinger for barn og unge, er det ingen tvil om at de som engasjerer seg for barn og unge er viktigere enn noensinne. Kjenner du noen som står på for at barn og unge skal få drive på med musikk? En som stiller opp mer enn de fleste, som legger til rette for og gjør ungdommene gode? Rock Mot Rus deler ut Willy Oftedals Ærespris også i 2021, og vil ha hjelp til å finne kandidater fra hele landet, står det i pressemeldingen fra RMR.

I år har Rock Mot Rus blitt flyttet fra palmesøndagshelga, til 1. – 3. juli på grunn av pandemien.

Willyprisen deles da ut for 11 gang, på den 39. festivalen i rekken. Prisen har fått navn etter festivalens legendariske festivalsjef som døde bare 52 år gammel i 2010.

Trofé

Nå ønsker Juryen seg kandidater til den ellevte utdelinga. Prisen er på 5.000 kroner, et diplom og bronsestatuetten «Willy». Statuetten er utarbeidet av en av Willy Oftedals nære venner, Svein Spjelkavik, og støpt av Kristiania Kunst- & Metallstøberi, som også hvert år støper troféene til Spellemannsprisen.

Willyprisen er en nasjonal pris, og hvert år nomineres tre kandidater. Prisen ble delt ut for første gang i 2011. Da var det Harstad-mannen og ungdomsradiogründeren Reidulf Solbakken som fikk prisen.

Siden da har prisen blitt delt ut til verdige deltakere i hele landet. I 2020 ble det digital festival, og Willyprisen ble delt ut til Siv Janna Glømmi for blant annet sin jobb som klubbleder for Hamna Fritidsklubb i Oslo. Prisen kan tildeles til personer som har gjort en aktiv innsats for ungdom, unge musikere, eller – aller helst – en kombinasjon av de to tingene.

Vil minnes Willy

– Den største grunnen til at Rock Mot Rus ble så betydningsfull for musikklivet i nord, het Willy Oftedal, og han var festivalsjef i 29 år, før han tapte kampen mot kreften i 2010. Derfor opprettet vi i 2011 Willy Oftedals Ærespris, for å hedre Willys minne, og samtidig gi velfortjent honnør til andre som ham, står det i pressemeldingen.

– Prisen er nasjonal, og vi mottar hvert år forslag på mange gode kandidater. Prisen deles også i år ut i forbindelse med Rock Mot Rus-festivalen på Andenes, sier Kristin Krey, festivalsjef i Rock Mot Rus.

Tidligere vinnere