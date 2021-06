Tuva Syvertsen startet Cellolyd på Sortland med bravur

Kultur

«Jeg kan avsløre at mye av musikken vil vekke tårer. Så det er ingen grunn til å øse seg opp», sier Tuva Syvertsen og vekker først og fremst latter blant publikum inne i Møysalen.



Artisten, kjent fra Valkyrien Allstars og underholdningsprogram som Stjernekamp og Hver Gang Vi Møtes, kom til Sortland kledd i blå skjorte. En ode til byen, men kan hende også en markør for melankolien som gjennomsyret flere av kveldens sanger.



Syvertsen har i en årrekke smeltet sammen folkemusikk og gammel spellemannstradisjon med pop og rock. En kledelig miks som har gitt henne og gruppa et unikt lydbilde. I sitt soloprosjekt har den hardingfelespillende Syvertsen også vist seg fram som en rapper av format. Poesien har da alltid vært en viktig del av universet til Valkyrien Allstars.



Kveldens konsert var strippet for både rock ´n´roll og rap. Det var en inderlig, følsom – og morsom – Syvertsen som stod på scenen med et helt cello-ensemble. Syvertsen er første musiker til å gjeste Sortland med Cellolyd, en årlig festival med utspring i Moskenes.