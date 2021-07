Håper på trolsk eventyrstund

Kultur

Det er i forbindelse med Reginedagan at Vesterålen Turlag, til tross for koronautbruddet, inviterer til eventyrstund i Sinahula i Bø.

Vesterålen Turlag arrangerer dette gjennom Barnas Turlag, og det er ikke tilfeldig at dette stedet er valgt for årets eventyrstund. For i det som beskrives som en mørk og kald hule, satt nemlig kvinnen som har gitt navn til Reginedagan, Regine Normann, og skrev eventyrene sine.

Arrangementet skal finne sted torsdag (29. juli). Ifølge en pressemelding fra Vesterålen Turlag skal Heidi Johansen lese fra Regine Normanns eventyr, og med levende lys i hula vil det skape en trolsk stemning rundt det hele.

Turlaget henviser til Reginedagans nettsider for å sjekke eventuelle endringer rundt arrangementet.