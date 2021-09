Leter etter kandidater til Drømmestipendet

Kultur

Jakten etter kandidater til det populære Drømmestipendet er i gang. Denne uken ble det åpnet for å søke på stipendet, en frist som varer frem til 2. desember, melder de ansvarlige bak Drømmestipendet, Norsk kulturskoleråd og Norsk Tipping i en pressemelding.

Det er utøvere innen kunst og kultur som er målgruppen. Meldingen refereres det til dans, musikk, sirkus, skapende skriving, teater, visuell kunst og åpen klasse som kategoriene en går etter.

Søkere skal være mellom 18-25 år (født mellom 1. januar 1996 og 31. desember 2003).

Stipendbeløpet er på 30.000 kroner og det er totalt 50 stipend som skal deles ut over hele landet. Utdelerne skriver i pressemeldingen at stipendet har som mål å gi både inspirasjon og anerkjennelse. I tillegg skal det bidra til at drømmer kan gå i oppfyllelse og synliggjøre arbeid med kunst og kultur i kommunene.

– Dette er noe vi er stolte av å holde på med og har vært en givende arbeid i 18 år. Minst like viktig som oppfyllelse av en drøm, er anerkjennelsen og inspirasjonen dette gir unge utøvere, sier Åsne Havnelid, administrerende direktør i Norsk Tipping.

Det første Drømmestipendet ble delt ut i 2004.