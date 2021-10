Andværing vant pris for seksualteater

Kultur

Da Gullsekken skulle deles ut for første gang siden 2014, var det Nikoline Spjelkavik fra Dverberg som stakk av med prisen for beste tilpassede produksjon. Hun driver Lost and Found Productions sammen med Victoria Røising.

Prisen var på 150.000 kroner til hver av de to produsentene.

I en pressemelding uttaler Spjelkavik at det var vanvittig stas å vinne prisen, og at anerkjennelsen det gir, betyr mye for produsentene av vinnerstykket «Oh Baby Baby goes viral», en forestilling som ble til i samarbeid med elever ved Andenes skole. Forestillingen er beregnet på elever i sjuende klasse.

Temaet i vinnerforestillingen er pubertet, seksualitet, kropp, identitet og sex, heter det i pressemeldingen. Gjennom Den Kulturelle Skolesekken har forestillingen vært på turné på flere skoler i Norge.

Spjelkaviks medprodusent, Victoria Røising, sier at de mener at seksualundervisningen er for dårlig i Norge, og at den kommer for sent. Forestillingen, forteller hun, er deres bidrag til å sette dette på dagsorden.

– Veldig mange sjuendeklassinger kan dette fra før. De har i praksis tilgang på alt fra mobilene sine. Derfor tror vi det er viktigere enn noen gang å snakke åpent med de unge ungdommene, sier hun.

Nikoline Spjelkavik supplerer i meldingen at voksne neppe er enig med dem.

– Vi har opplevd mye skepsis og motstand blant lærere, sier hun.

– Voksne vil ikke tro at dette er noe som opptar 12-13-åringene og har derfor vært bekymret for at forestillingen er for voldsom for elevene, supplerer hun.

Temaet var bakgrunnen for at den første skolen kansellerte forestillingen, heter det i pressemeldingen.

Den Kulturelle Skolesekken har vært en politisk satsing på kultur for grunnskolen siden 2001. Gullsekken ble utdelt mellom 2008-2014. I år ble prisen hentet frem igjen på bakgrunn av jubileet til Den Kulturelle Skolesekken.