Skal løse mysterium på scenen

Kultur

Det melder Riksteateret, som er på turné og skal innom steder i hele landet, i en pressemelding.

Bøkene om Detektivbyrå nr. 2 er skrevet av Jørn Lier Horst, og en av de mest solgte barnebokseriene gjennom tidene. Noen av bøkene er også filmatisert, og i teaterform må Tiril, Oliver og hunden Åtto løse et helt nytt mysterium.

– Operasjon Teater er et nytt oppdrag for Detektivbyrå nr. 2. Et mysterium som bare kan oppleves når Riksteatret kommer til ditt kulturhus. For hva er det egentlig som skjer når Riksteatret kommer til Elvestad for å spille forestillingen Hamlet? Hvorfor har det skjedd mystiske ulykker under hele turneen? Hviler det en forbannelse over teaterforestillingen eller er det noen som saboterer? Bli med Tiril, Oliver og Åtto på et spennende mysterium i teatrets magiske verden, står det i pressemeldingen.

Til forestillingen har Riksteatret laget et helt nytt interaktivt mini-videospill for barn på nett. I «Operasjon Åtto» får barna rollen som detektiv sammen med Tiril og Oliver.

Hilde Brinchmann er regissør, og med i forestillingen er: Maria Agwumaro, Lars Halvor Andreassen, Janne Starup Bønes, Amalie Ibsen Jensen, Arjan Nilsen, Thomas Jørstad Pettersen og Amanda Hedvig Lie Strand.