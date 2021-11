Stolte mottakere av pris

Kultur

Det var under kommunestyremøtet at Sortland Sjakklubb ble ropt frem som vinnere av årets pris. Ordfører Karl Erling Nordlund delte ut prisen til leder av klubben, Håkon Natvig, som hadde med seg nestleder Martin Halsvik Larsen.

– I dag er vi utrolig stolte, skriver Sortland Sjakklubb på sine Facebook-sider etter at prisen var mottatt.

Sortland kommune skriver på sine Facebook-sider at ordføreren takket prisvinneren for den sterke innsatsen som er lagt ned for å utvikle sjakkmiljøet lokalt og regionalt. Han takket også for måten de jobbet med rekruttering og inkludering av medlemmer.

Prisen er på ti tusen kroner og en gave som et synlig bevis på hederen.